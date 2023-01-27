Отгрузки автомобилей "Москвич" в регионы РФ начнутся в феврале

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Поставки автомобилей "Москвич" в российские регионы планируется начать в феврале текущего года, сообщается в телеграм-канале завода.

"Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Теперь дилерская сеть "Москвич" представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах", - говорится в сообщении.

В "Москвиче" отметили, что интерес к автомобилю в стране растет, поэтому принято решение дополнительно рассмотреть заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Также возобновится поиск партнеров в Москве.

На данный момент определено 20 дилерских центров в 12 городах РФ: Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень и Челябинск.