Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Отгрузки автомобилей "Москвич" в регионы РФ начнутся в феврале

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Поставки автомобилей "Москвич" в российские регионы планируется начать в феврале текущего года, сообщается в телеграм-канале завода.

"Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Теперь дилерская сеть "Москвич" представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах", - говорится в сообщении.

В "Москвиче" отметили, что интерес к автомобилю в стране растет, поэтому принято решение дополнительно рассмотреть заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Также возобновится поиск партнеров в Москве.

На данный момент определено 20 дилерских центров в 12 городах РФ: Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень и Челябинск.

Москвич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

Новые субъекты РФ официально перейдут на московское время

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Источник сообщил об обысках в здании ФТС в Москве

В "Росэнергоатоме" опровергли заявления МАГАТЭ о взрывах у ЗАЭС

Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в онлайн-кинотеатрах России с 1 февраля

Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в онлайн-кинотеатрах России с 1 февраля

Что произошло за день: четверг, 26 января

Хинштейн разъяснил порядок получения штрафов за перепост "Медузы"

США ввели санкции в отношении связанных с группой "Вагнер" физлиц и структур

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });