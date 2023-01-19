Овцеводы заявили об угрозе потери тонкорунного направления в России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Подотрасль овцеводства в России нуждается в разработке отдельной для нее стратегии развития, заявил на форуме в Минеральных Водах гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров. Он также предупредил, что страна может потерять тонкорунное овцеводство.

Мы сейчас можем потерять это направление (тонкорунное овцеводство - ИФ), которое создавалось десятилетиями, потому что шерстное и шерстно-мясное направление не конкурентно. Самые большие потери имеет тонкорунное овцеводство. Надо его сохранить и придать ему новый импульс", - заявил он и одним из способов спасения направления назвал улучшение мясных качеств овец при сохранении тонкой шерсти. Он напомнил, что в стране для этого есть селекционные центры.

Он уточнил, что 54% от общего поголовья овец в России отводится на тонкорунное направление.

Национальный союз овцеводов сделал оценку итогов работы отрасли за 2022 год по отдельным показателям.

В Южном федеральном округе поголовье овец оценивается примерно в 5 275 тысяч голов. В Северо-Кавказском федеральном округе, где расположено основное поголовье, овец 8 136 тысяч, по итогам 2023 года ожидается увеличение до 8 700 тысяч голов, в основном за счет овцеводов Дагестана, где в стаде доля овцематок доходит до 79%, уточнил Егоров.

"Дагестан дает половину баранины в убойном весе от всего объема Северо-Кавказского федерального округа. Дагестан - один из немногих регионов, который развивает переработку", - сказал глава союза.

"До 2015 года овцеводство и козоводство в Российской Федерации набирало темпы и вышло на 24,8 млн голов, но с декабря 2015 года мы потеряли 4 млн голов овец", - добавил Егоров.

Как следует из презентации к его выступлению, по состоянию на 1 октября 2022 года поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий России составило 24 484,6 тысячи голов. Егоров также сообщил, что 44% поголовья находится у населения, опора подотрасли - крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозпредприятия. Больше всего их, в частности, в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Ставропольском крае.