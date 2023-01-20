Федеральная программа развития овцеводства в СКФО предусмотрит меры поддержки

Объем финансирования программы до 2030 года оценен в 40 млрд рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федеральная программа развития овцеводства в Северо-Кавказском федеральном округе будет включать дополнительные меры поддержки производителей подотрасли, работа над ней вскоре завершится, сообщил на форуме в Минеральных Водах замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

"У Северного Кавказа огромные перспективы. Вы знаете, что у нас отдельная программа (по развитию овцеводства в СКФО - ИФ) готовится совместно с Минэкономразвития. И мы в целом обо всех параметрах ее договорились. Думаю, что в ближайшее время она уже формализуется с точки зрения принятого документа, и самое главное с источниками дополнительными (финансирования - ИФ) помимо тех, что есть в госпрограмме развития АПК, которые помогут создать новые точки роста", - сказал Разин.

Днем ранее на этом же форуме гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров заявил, что подотрасли нужна отдельная стратегия развития.

Председатель совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев высказал мнение, программа должна быть "ярко выраженной региональной".

"Овцеводство - это важнейшее направление для Северного Кавказа, традиционный уклад жизни для многих людей", - отметил он.

Как следует из презентации Бабаева, в проекте разрабатываемой программы заложен эффект ее реализации за 10 лет: до 900 млрд рублей составит суммарный объем валового продукта с мультипликативным эффектом. Планируется создать 2 тысячи семейных ферм, с которыми готова работать "Дамате" по системе контрактного фермерства. Средний заработок одной семейной фермы должен составлять от 3 млн рублей до 5 млн рублей в год.

Вице-президент группы компаний "Дамате" Андрей Григоращенко уточнил, что отраслевое сообщество намерено поддержать проект программы по развитию овцеводства в Северо-Кавказском федеральном округе до 2030 года, ставящий задачу удвоить объемы производства мяса овец в России.

"В общей сложности объем (финансирования - ИФ) этой программы до 2030 года должен составить порядка 40 млрд рублей. Это наши предложения отраслевого сообщества, которые сформулированы региональными и федеральными органами власти", - сказал Григоращенко.

По его словам, в рамках проекта программы обсуждаются компенсации при понесенных затратах на создание и модернизацию овцеводческих комплексов, на техперевооружение действующих ферм.

"И наверное один из основных моментов программы, мы настаиваем на том, чтобы было серьезное увеличение по стимулированию производства выращивания мяса овец на 1 кг. В наших предложениях содержится цифра 35 рублей на кг живого веса", - подчеркнул он.

В конец 2022 года президент выпустил поручение разработать программу индустриального мясного овцеводства в СКФО.