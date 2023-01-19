Хакеры прервали на сутки работу ресторанов Yum! Brands в Великобритании

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. на день закрывал ряд своих точек в Великобритании в связи с хакерской атакой на ее IT-системы.

Пресс-служба Yum сообщила, что из сети компании были похищены данные, однако нет доказательств, что хакеры получили доступ к данным пользователей.

Чтобы минимизировать последствия выявленной утечки, компания закрыла доступ к ряду систем и на день остановила работу трех сотен британских ресторанов. К моменту публикации пресс-релиза они уже снова открылись,

Yum начала расследование инцидента и уведомила федеральные правоохранительные органы. Компания планирует полностью восстановить системы, пострадавшие в результате атаки.

При этом компания не ожидает, что атака окажет существенное негативное влияние на ее бизнес, операции или финансовые показатели.

Объем кибератак в мире подскочил на 38% в 2022 году, говорится в новом докладе Check Point Research. Рост показателя связан с появлением более мелких хакерских группировок, отмечается в докладе.