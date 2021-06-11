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McDonald's стал жертвой хакерской атаки

Действия злоумышленников также могли затронуть и подразделения компании в России

McDonald’s стал жертвой хакерской атаки
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - McDonald's Corp. стала жертвой хакерской атаки - злоумышленники похитили данные клиентов южнокорейского и тайваньского подразделений компании.

Атака также могла коснуться ее клиентов в России и ЮАР, пишет The Wall Street Journal.

McDonald's сообщила в пятницу, что некоторое время назад наняла внешних консультантов для проверки несанкционированных действий, зафиксированных во внутренней системе безопасности после некоего инцидента, - и проведенное расследование выявило утечку данных на ряде рынков.

Среди украденных в Южной Корее и на Тайване данных - адреса электронной почты клиентов, их номера телефонов и адреса доставки.На Тайване хакеры также получили доступ к именам и контактной информации сотрудников компании. Другие данные не пострадали.

McDonald's уведомила регуляторов в Южной Корее и на Тайване о произошедшей атаке, а также направит соответствующую информацию клиентам и сотрудникам. Кроме того, компания уведомит и о возможной утечке данных некоторых из своих сотрудников в России и ЮАР.

Персональные данные сотрудников и клиентов McDonald's в США не пострадали, подчеркнули в компании.

Хакерская атака не повлияла на работу ресторанов McDonald's, и хакеры не просили у компании выкупа.

Акции McDonald's прибавляют в цене 0,1% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 9%.

McDonald's Южная Корея Тайвань

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