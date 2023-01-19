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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:21

Структуры АФК "Система" займутся разработкой водородной силовой установки для беспилотника

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ООО "Центр водородных технологий" по заказу ООО "Аэромакс" (обе компании входят в АФК "Система") займется разработкой отечественной водородной силовой установки для гражданских беспилотников.

"В рамках проекта планируется создать электрохимический генератор на основе водород-воздушного топливного элемента мощностью до 100 кВт. Технология основана на получении электрической энергии путем химической реакции водорода и кислорода. Ожидается, что такая установка сможет поднять в воздух грузовой беспилотный вертолет взлетной массой 750 кг", - сообщили в пресс-службе "Аэромакса".

Ожидается, что первые опытные образцы будут представлены летом этого года в составе беспилотного воздушного судна SH-750, а на осень запланированы летные испытания первых беспилотников на водородных топливных элементах.

Эффективность использования водородного топливного элемента превосходит электродвигатели и стремится к показателям классических силовых установок, которые работают на дизеле или бензине, считают в компании. При этом они не производят вредных выбросов в атмосферу, "бесшумны и просты в обслуживании".

"Аэромакс" разрабатывает и производит гражданские беспилотные авиационные системы самолетного и вертолетного типа, средства навигации и наземного управления. Также оказывает комплексные услуги с их применением в лесном и сельском хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и охраны окружающей среды.

АФК Система Аэромакс
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