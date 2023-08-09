АФК "Система" договорилась с правительством о развитиеи водородной энергетики

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - АФК "Система" заключила с властями соглашение о намерениях по развитию водородной энергетики, сообщает пресс-служба правительства. Документ подписали вице-премьер Александр Новак и президент корпорации Тагир Ситдеков.

Соглашение направлено на стимулирование новых разработок, коммерциализацию и внедрение отечественных водородных технологий в разные сферы экономики, определяет принципы взаимодействия сторон в рамках "дорожной карты" по развитию этого высокотехнологичного направления в России до 2024 года. Реализация мероприятий "дорожной карты" позволит создать технологии и оборудование для производства, хранения, транспортировки и применения водорода на основе российских разработок, отмечают в правительстве.

"Водород на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных энергоресурсов в мире, и у России на этом рынке высокий потенциал. Мы заинтересованы в привлечении крупных индустриальных партнёров из частного сектора для расширения сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, достижения углеродной нейтральности и технологического лидерства нашей страны. Корпорация "Система" активно сотрудничает с Минэнерго России в рамках межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики в России. Рассчитываю на дальнейшее углубление совместной работы благодаря подписанному соглашению", - отметил Новак.

С 2022 года АФК "Система" включилась в разработку и внедрение водородных технологий в экономику, создав два R&D-подразделения - Центр водородных технологий и Центр водородной энергетики (совместно с Российской академией наук).

"Водородная энергетика - это та сфера, где в ближайшие годы возможен реальный технологический рывок. Мы хотим быть в лидерах формирующегося рынка, открывающего большие возможности для наших компаний. Поэтому системно занимаемся развитием этого перспективного направления как в части собственных исследований и разработок в коллаборации с научными институтами, так и подготовки будущих кадров вместе с ведущими университетами страны", - отметил Ситдеков.

В конце 2021 года сообщалось, что "Система" и МГУ договорились о создании Центра проектирования и разработок в области электронной компонентной базы (ЭКБ), водородной энергетики и космических технологий. Предполагалось, что он будет построен в 2023 году.

Сообщалось, что в числе приоритетных направлений работы центра - микроэлектроника и фотоника, высокочистые материалы, водородная энергетика, космические технологии.

АФК "Система" зарегистрировала ООО "Центр водородных технологий", которое вместе с Исследовательским центром проблем химической физики и медицинской химии РАН владеет ООО "Центр водородной энергетики" (у "Системы" 80%).