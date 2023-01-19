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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Российский завод китайской Angel Yeast вложит 2,6 млрд рублей в запуск еще двух цехов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ООО "Ангел Ист Рус" (принадлежит китайской Angel Yeast) до конца 2023 года введет еще два цеха на заводе Данкове в Липецкой области, объем инвестиций составит 2,6 млрд рублей, сообщил в Telegram глава региона Игорь Артамонов.

За счет этого на предприятии будет создано еще 100 рабочих мест в дополнение к нынешним. Сейчас на предприятии работают более 500 человек.

На заводе планируется запустить линию производства дрожжей, линию их упаковки и складскую зону.

"Мы планируем увеличить объем производства где-то на 2 тысячи тонн (в год - ИФ) в пересчете на сухие дрожжи", - говорил ранее директор по промбезопасности, охране труда и охране окружающей среды "Ангел Ист Рус" Юрий Тебекин.

В настоящее время на заводе работают 7 производственных линий. Суточный выпуск сухих дрожжей превышает 50 тонн, прессованных - более 20 тонн.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Ангел Ист Рус" зарегистрировано в 2015 году в Данкове. 99% уставного капитала принадлежит Angel Yeast Со. Ltd. Выручка предприятия по итогам 2021 года возросла на 13,5%, до 4,2 млрд рублей, чистый убыток сократился до 396,4 млн рублей против 1,1 млрд рублей в 2020 году.

По данным русскоязычного сайта Angel Yeast, эта китайская компания более 30 лет занимается производством дрожжей и их производных. Восемь производственных баз Angel Yeast располагаются в Китае, две - за рубежом (в Египте и России). Компания выпускает хлебопекарные дрожжи и ингредиенты, дрожжевые экстракты, кормовые дрожжи, питательные среды для микроорганизмов, дрожжи для приготовления алкогольных напитков, биологически активные добавки и органические удобрения.

Angel Yeast Китай Ангел Ист Рус Данков Липецкая область Юрий Тебекин
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