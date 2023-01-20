Китайская Angel Yeast готова вложить 10 млрд рублей в переработку зерна в России

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ООО "Ангел Ист Рус" (принадлежит китайской Angel Yeast) планирует построить в Данковском районе Липецкой области завод по глубокой переработке зерна, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Компания намерена вложить в строительств более 10 млрд рублей. Предполагается создание 400 новых рабочих мест.

Другие параметры проекта пока не уточняются.

"Проект будут обсуждать. Следующую встречу назначили на февраль", - говорится в сообщении.

Завод "Ангел Ист Рус" по производству сухих дрожжей расположен в городе Данков Липецкой области. На предприятии работает семь производственных линий. В сутки здесь выпускают свыше 50 тонн сухих дрожжей и более 20 тонн прессованных. В 2023 году компания планирует ввести новые производственные линии, что увеличит ежегодный выпуск сухих дрожжей на 2 тысячи тонн. Инвестиции составят 2,6 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Ангел Ист Рус" зарегистрировано в 2015 году в Данкове. 99% уставного капитала принадлежит Angel Yeast Со. Ltd. Выручка предприятия по итогам 2021 года возросла на 13,5%, до 4,2 млрд рублей, чистый убыток сократился до 396,4 млн рублей против 1,1 млрд рублей в 2020 году.

Как говорится на русскоязычном сайте Angel Yeast, эта китайская компания более 30 лет занимается производством дрожжей и их производных. Восемь производственных баз Angel Yeast располагаются в Китае, две - за рубежом (в Египте и России). Компания выпускает хлебопекарные дрожжи и ингредиенты, дрожжевые экстракты, кормовые дрожжи, питательные среды для микроорганизмов, дрожжи для приготовления алкогольных напитков, биологически активные добавки и органические удобрения.