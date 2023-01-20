Розничные продажи в Великобритании в декабре неожиданно снизились

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года розничные продажи в Великобритании снизились на 1% к ноябрю, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,5%, как и респонденты Trading Economics.

По пересмотренным данным, в ноябре объем продаж сократился на 0,5%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Декабрьский объем розничных продаж в Британии был на 1,7% ниже, чем в феврале 2020 года - до начала пандемии COVID-19, отмечает ONS.

Продажи в непродуктовых магазинах уменьшились на 2,1%, несмотря на праздничные покупки, что связано с подъемом цен и сокращением расходов потребителями на товары не первой необходимости. В частности, снизились продажи одежды, косметики, спортивных товаров, игрушек, часов и драгоценностей.

Продажи продуктов питания уменьшились на 0,3%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в декабре сократились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся экспертами повышении на 0,4%. Их падение в годовом выражении составило 6,1%.

В целом розничные продажи в прошлом месяце снизились на 5,8% в годовом выражении.

По итогам всего 2022 года розничные продажи Великобритании опустились на 3%, и эксперты не ждут их существенного увеличения в ближайшие месяцы в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок, отмечает Market Watch.