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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Розничные продажи в Великобритании в январе неожиданно выросли

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в январе выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в декабре объем продаж сократился на 1,2%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

Декабрьский объем розничных продаж в Великобритании был на 1,4% ниже, чем в феврале 2020 года – до начала пандемии COVID-19, отмечает ONS.

"После существенного снижения в декабре, розничные продажи в январе немного увеличились, однако общая тенденция к спаду сохраняется", - отмечают в ONS.

Продажи продуктов питания снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне подъема цен. В непродуктовых магазинах был отмечен рост продаж на 2% благодаря различным акциям и скидкам, предлагаемым ритейлерами.

Реализация автомобильного топлива повысилась на 1,7%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в январе увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и упали на 5,3% в годовом выражении.

В целом розничные продажи снизились на 5,1% в годовом выражении.

Великобритания
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