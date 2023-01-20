Ритейлер Nordstrom ухудшил годовой прогноз после спада выручки на праздниках

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Компания Nordstrom Inc., владеющая сетью магазинов одежды, сократила выручку в период праздников и ухудшила прогноз на весь год.

Выручка компании за девять недель, завершившиеся 31 декабря, сократилась на 3,5% в годовом измерении.

Nordstrom теперь ожидает, что рост выручки по итогам всего фингода будет соответствовать нижней границе ранее сделанного прогноза на уровне 5-7%.

Компания прогнозирует прибыль в расчете на акцию в диапазоне $1,33-1,53 против предыдущего прогноза на уровне $2,13-2,43 на акцию. Скорректированный показатель, как ожидается, составит $1,50-1,70 на акцию против ранее ожидавшихся $2,30-2,60 на акцию.

Nordstrom отчитается о результатах за четвертый финквартал и весь фингод после закрытия рынка 2 марта.

Котировки акций Nordstrom на дополнительных торгах в четверг упали на 4,9% после публикации отчетности. Рыночная стоимость ритейлера за прошедшие 12 месяцев сократилась на 12,8% (до $2,8 млрд).