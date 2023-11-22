Квартальная выручка ритейлера Nordstrom не оправдала прогнозы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Владелец сети магазинов одежды Nordstrom Inc. завершил третий квартал 2023 финансового года с чистой прибылью, но его выручка не оправдала прогноза экспертов.

Чистая прибыль компании по итогам квартала, завершившегося 28 октября, составила $67 млн, или 41 цент в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $20 млн, или 13 центов на акцию, за сопоставимый период прошлого года. Скорректированная прибыль выросла до 25 центов на акцию с 20 центов.

Выручка снизилась на 6,4% - до $3,32 млрд против $3,55 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 12 центов на акцию при выручке в $3,4 млрд.

Nordstrom подтвердил прогноз, оо которому выручка по итогам текущего фингода снизится на 4-6%. Ожидания в отношении скорректированной прибыли были пересмотрены до $1,9-2,1 на акцию с ранее предполагавшихся $1,8-2,2.

За последние три месяца капитализация Nordstrom уменьшилась на 13,4% (до $2,45 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 3,4%.