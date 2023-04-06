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Продажи Costco в марте снизились впервые за три года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года сопоставимые продажи Costco Wholesale, оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, снизились на 1,1% в годовом выражении, сообщила компания. Это первое сокращение показателя почти за три года - с апреля 2020 года, отмечает MarketWatch.

Сопоставимые продажи Costco в США уменьшились на 1,5%, в Канаде - на 2,4%, в то время как на остальных рынках - выросли на 2%. Интернет-продажи упали на 12,7%.

Сопоставимые продажи без учета изменения цен на бензин и валютных курсов увеличились на 2,6%, интернет-продажи - сократились на 11,6%.

Costco управляет 850 магазинами-складами по всему миру, в том числе 585 в США и Пуэрто-Рико, а также в Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии, Китае и нескольких европейских странах.

Рыночная капитализация Costco за последний год упала на 15% (до $220,7 млрд), в то время как Nasdaq опустился на 13,6%.

Costco США
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