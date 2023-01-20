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СПБ биржа 23 января начнет торги еще 31 международным ETF

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 23 января начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов, при этом управляющие фондами реализуют различные инвестиционные стратегии.

В частности, 27 фондов инвестируют в акции. Выводимые на торги ETF наряду с широко признанными инвестиционными стратегиями, предусматривающими различные варианты географической и отраслевой диверсификации, предоставят инвесторам возможности инвестиций в дивидендные акции, в акции международных компаний с развитыми ESG программами, в акции автономного и электрического транспорта, а также в рынок недвижимости.

Еще 4 фонда инвестируют в долговые ценные бумаги. Три новых ETF позволят инвесторам воспользоваться изменениями на финансовом рынке в период активного пересмотра учетных ставок, фокусируясь на ценовых движениях в отдельных сегментах кривой доходности облигационного рынка – новые диапазоны дюрации: 1-5 лет, 5-10 лет и более 10 лет (ETF для диапазона 1-3 года доступен на торгах "СПБ биржи" с 11 ноября 2022 года).

Фонд SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF позволит инвестировать в сегмент ликвидных конвертируемых облигаций.

ETF на "СПБ бирже" относятся к группе инструментов "иностранные ценные бумаги" и доступны только квалифицированным инвесторам. Торги проводятся в долларах США, в соответствии с торговым календарем площадок их первоначального листинга. Расчеты по ETF осуществляются на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2). Минимальный лот – одна ценная бумага. Торги ETF проводятся с 15:30 до 00:00 в режиме основных торгов.

С целью защиты инвесторов от рыночных рисков "СПБ биржа" проводит торги ETF в режиме основных торгов до 00:00, поскольку после 00:00 наблюдается снижение ликвидности ETF на международных площадках. В связи с этим "СПБ биржа" обращает внимание на особенности проведения торгов ETF - после 00:00 инвесторы могут снимать заявки, но не смогут подавать новые заявки на заключение сделок. При этом не снятые после 00:00 мск заявки могут быть исполнены до 01:45 следующего дня, в случае наличия встречных заявок на международных площадках.

Торги ETF на "СПБ бирже" проводятся с использованием дополнительной ликвидности площадок первичного листинга. Это позволяет обрабатывать заявки в любом объеме и по принципу наилучшего исполнения (best execution).

СПБ биржа ETF
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