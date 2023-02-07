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"СПБ биржа" с 9 февраля допустит к торгам еще 200 иностранных бумаг

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 9 февраля увеличит количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 по московскому времени, до 696 с 496. Об этом говорится в пресс-релизе биржи.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1760 акций и депозитарных расписок; без учёта ETF), начинаются в 15:30 по Москве.

Период стандартной дополнительной (международной) ликвидности, согласно расписанию торгов, доступен с 15:30 до 01:45 следующего календарного дня. В этот период участники торгов получают сервис исполнения сделок по наилучшим ценам между ценами российского рынка "СПБ Биржи" и ведущими мировыми площадками.

Время проведения торгов ценными бумагами из группы инструментов "иностранные ценные бумаги" с листингом в Гонконге остается без изменений - они проводятся с 8:00 до 18:00 по Москве.

СПБ биржа США Гонконг
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