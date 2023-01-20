Акции Bed Bath & Beyond резко подешевели после предупреждения Nasdaq о делистинге

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Bed Bath & Beyond получил предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Акции Bed Bath & Beyond в начале торгов подешевели на 11%. Капитализация компании рухнула на 71% за последние 12 месяцев.

Документ от биржи был получен 12 января. Как говорится в предупреждении, у компании есть 60 дней - до 13 марта, чтобы направить регулятору свою отчетность по форме 10-Q.

"Компания усердно работает над завершением своей квартальной отчетности и планирует направить её как можно скорее, чтобы восстановить соответствие требованиям листинга", - говорится в сообщении Bed Bath & Beyond.

Ранее руководство компании предупредило о риске банкротства и анонсировало закрытие почти 130 магазинов сети.