Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Акции Bed Bath & Beyond резко подешевели после предупреждения Nasdaq о делистинге

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Bed Bath & Beyond получил предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Акции Bed Bath & Beyond в начале торгов подешевели на 11%. Капитализация компании рухнула на 71% за последние 12 месяцев.

Документ от биржи был получен 12 января. Как говорится в предупреждении, у компании есть 60 дней - до 13 марта, чтобы направить регулятору свою отчетность по форме 10-Q.

"Компания усердно работает над завершением своей квартальной отчетности и планирует направить её как можно скорее, чтобы восстановить соответствие требованиям листинга", - говорится в сообщении Bed Bath & Beyond.

Ранее руководство компании предупредило о риске банкротства и анонсировало закрытие почти 130 магазинов сети.

Bed Bath & Beyond Nasdaq США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть замедлили рост до минимума, но завершают неделю в плюсе

Застройщики и банки в декабре начали отказываться от выдачи ипотеки по сниженным ставкам

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 30 коп., до 2,84 руб./км

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 30 коп., до 2,84 руб./км

Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом отчета, не оправдавшего прогнозов

Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом отчета, не оправдавшего прогнозов

Лагард допустила, что пик инфляции пройден

Nestle сменила руководителя российской "дочки"

Nestle сменила руководителя российской "дочки"

Alphabet уволит 12 тыс. сотрудников, сократив глобальный штат на 6%

Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве

Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве

Ритейлер Nordstrom ухудшил годовой прогноз после спада выручки на праздниках

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });