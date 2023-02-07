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Bed Bath & Beyond рассчитывает избежать банкротства за счет размещения акций

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Bed Bath & Beyond Inc. сумел заручиться поддержкой инвесторов, что позволило ему избежать объявления о банкротстве, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В январе кредиторы Bed Bath & Beyond заявили о ее неплатежеспособности, и компания планировала начать реструктуризацию в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

6 февраля ритейлер сообщил, что планирует выпустить конвертируемые привилегированные ценные бумаги и варранты, рассчитывая привлечь более $1 млрд.

По словам источников Bloomberg, Bed Bath & Beyond получила от институциональных инвесторов заявки, покрывающие всю сумму предложения. Существенная часть размещения, вероятно, придется на долю одного якорного инвестора, отмечают собеседники агентства.

Компания немедленно получит $225 млн за счет продажи конвертируемых привилегированных акций и варрантов на обыкновенные акции. Это даст ей средства на погашение просроченного долга и позволит избежать дефолта.

Со временем Bed Bath & Beyond привлечет еще $800 млн за счет исполнения выпускаемых варрантов.

Эти меры дадут компании дополнительное время, но не решат фундаментальных проблем ее бизнеса, отмечают эксперты. Выручка ритейлера падает двузначными темпами в процентном выражении уже несколько недель подряд.

6 февраля Bed Bath & Beyond предупредила, что даже в случае успешного привлечения средств не исключает возможности подачи иска о банкротстве.

"Торги нашими ценными бумагами носят высоко спекулятивный характер", - говорится в сообщении компании.

Ритейлер также предупредил, что план трансформации его бизнеса может оказаться неудачным.

Временно исполняющим обязанности главного финансового директора Bed Bath & Beyond назначена партнер и управляющий директор AlixPartners - одной из консалтинговых компаний, помогающих ритейлеру сократить расходы и трансформировать бизнес.

Акции Bed Bath & Beyond взлетели в цене на 92% по итогам торгов в понедельник и подешевели на 37% на дополнительных торгах.

Bed Bath & Beyond США AlixPartners
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