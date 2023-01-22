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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

Посол Алжира заявил, что Италия может стать хабом для поставок алжирского газа в Европу

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Алжирские власти хотели бы создания в Италии газового хаба, через который алжирский газ пойдет в другие страны Евросоюза, заявил в воскресенье посол Алжира в Риме Абделькрим Туария.

"Мы хотим, чтобы Италия стала европейским хабом для алжирского газа. Узловым пунктом для других стран ЕС", - приводит его слова Associated Press.

Посол подчеркнул, что Алжир желает развивать энергетическое сотрудничество с Римом на основе инициатив предыдущего итальянского премьера Марио Драги по наращиванию поставок в Италию алжирских энергоресурсов. Он добавил, что алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach и итальянская Eni изучают перспективы добычи нефти и газа в южных районах пустыни Сахара.

Тем временем в воскресенье начинается двухдневный визит премьера Италии Джорджи Мелони в Алжир.

AP отмечает, что ранее Алжир стал главным поставщиком энергоресурсов в Италию, заменив на этом месте Россию.

Алжир Италия
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