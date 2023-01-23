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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

На Сахалине перенесен запуск 23-километрового угольного конвейера

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК) во втором полугодии 2023 года запустит магистральный конвейер, который соединит Солнцевский угольный разрез с портом "Шахтерск", сообщила пресс-служба компании.

"Планируется, что магистральный угольный конвейер заработает на полную мощность во второй половине 2023 года. Ввод в эксплуатацию всего комплекса позволит убрать с дорог Углегорского района самосвалы с углем", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВГК планировала запустить конвейер в конце 2022 года.

По данным пресс-службы, в настоящее время компания запустила в эксплуатацию подстанцию "Конвейерная-1" мощностью 22 МВА, которая обеспечит электроэнергией угольный конвейер и порт "Шахтерск".

В 2022 году ООО "ВГК" отгрузило через порт более 10 млн тонн угля, добытого на Солнцевском угольном разрезе, в 2023 году предприятие планирует выйти на погрузку более 13,5 млн тонн.

ВГК в декабре 2020 года начала монтировать самый крупный в стране магистральный угольный конвейер стоимостью более 7 млрд рублей и протяженностью 23 км. Он позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт "Шахтерск" с 9,1 млн тонн по итогам 2019 года до 20 млн тонн в год в перспективе. Конвейер снизит нагрузку на дороги общего пользования и позволит компании отказаться от перевозки угля автомобилями.

ВГК - основное угледобывающее предприятие Сахалина. Основные активы компании - ООО "Солнцевский угольный разрез" и ООО "Угольный морской порт "Шахтерск". Утвержденные запасы ВГК превышают 300 млн тонн угля на Сахалине, также разведаны более 100 млн тонн в Магаданской области.

ВГК Сахалин Шахтерск Солнцевский разрез
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