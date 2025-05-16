ВГК вновь отложила на год запуск угольного конвейера на Сахалине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК) завершит строительство магистрального конвейера, который соединит Солнцевский угольный разрез с морским портом Шахтерск (западное побережье Сахалина), в третьем квартале 2025 года, сообщил депутатам облдумы губернатор региона Валерий Лимаренко.

"В третьем квартале 2025 года будет завершено строительство крупнейшего в России магистрального угольного конвейера в Углегорском районе. Его протяженность составит 23 км. Он свяжет Солнцевский угольный разрез и порт Шахтерск. Использование конвейера позволит снять нагрузку с дорог и улучшит экологическую ситуацию в Углегорском районе", - сказал глава региона на пленарном заседании областного парламента в четверг.

Ранее сообщалось, что завершить строительство и начать эксплуатацию этого объекта ВГК планировала сначала в 2023 году, затем перенесла сроки окончания стройки на 2024 год.

Причины очередного сдвига сроков завершения стройки в ВГК не комментируют.

Летом 2023 года пресс-служба компании со ссылкой на директора "ВГК Транспортные системы" Алексея Ткаченко поясняла перенос сроков окончания строительства на 2024 год сложностями с поставками оборудования.

Как сообщалось, ВГК в декабре 2020 года приступила к монтажу магистрального угольного конвейера стоимостью более 7 млрд рублей. Он позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт Шахтерск с 9,1 млн тонн по итогам 2019 года до 20 млн тонн в год в перспективе. Возводимый конвейер представляет собой сложную транспортную систему ленты закрытого типа протяженностью 23 км, состоящую из трех линейных участков. Энергоснабжение конвейера будут осуществлять две подстанции.

В 2023 году ВГК добыло на Сахалине 13,2 млн тонн угля, что на 16,8% больше, чем в 2022 году, и отгрузило через морпорт Шахтерск рекордный объем – более 13,1 млн тонн, основной объем угля, как сообщала тогда пресс-служба компании, шел на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2024 году компания планировала довести добычу угля до 15,2 млн тонн, но об итогах производства и отгрузки в порту пока не сообщала.

ВГК – ведущее угледобывающее предприятие Сахалина. Основные активы компании - ООО "Солнцевский угольный разрез" и ООО "Угольный морской порт "Шахтерск". Утвержденные запасы ВГК превышают 300 млн тонн угля на Сахалине, также разведаны более 100 млн тонн в Магаданской области. Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, владельцами компании являются: международная компания (МК) ООО "Алтрасо Венчурз" (Кипр) - 99% в уставном капитале, Олег Мисевра - 0,55%, московское ООО "Тетраэкономальянс" - 0,45%.

Чистая прибыль ВГК, рассчитанная по РСБУ, в 2024 году превысила 6,8 млрд рублей, что в 13,5 раза меньше, чем годом ранее из-за сокращения доходов от участия в других организациях (в 2023 году эти доходы составили почти 92 млрд рублей против 7 млрд 61,4 млн рублей в 2024 году). Выручка увеличилась на 0,4% - до 2 млрд 174,5 млн рублей.