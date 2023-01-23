Госзаказчикам в новых регионах установили режим закупок у единственного поставщика

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Для госзаказчиков в новых регионах России установлен режим закупок у единственного поставщика, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Этим документом региональные и муниципальные заказчики Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей вправе осуществлять свои закупки у единственных поставщиков - причем на основании "форс-мажорного" положения закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), в соответствии с которым закупки у единственных поставщиков осуществляются "при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи".

"Принятые меры позволят адаптировать новые субъекты РФ к правилам осуществления закупок по 44-ФЗ с 2024 года. Для этого мы предлагаем ряд упрощений для заказчиков и поставщиков", - прокомментировал это решение замминистра финансов Алексей Лавров.

Постановление также предусматривает, что госзаказчики в новых субъектах могут проводить свои закупки в "бумажной" форме, не предъявлять к поставщикам квалификационные требования, не требовать обеспечения исполнения контракта или выполнения гарантийных обязательств, не выполнять квоты по закупкам у малого бизнеса и т.п.

Кроме того, в документе оговаривается, что информация о закупках госзаказчиков в новых регионах (включая планы-графики закупок, информация о контрактах и пр.) не должна размещаться на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. То есть "для обеспечения конфиденциальности информация о таких закупках будет размещаться в закрытой части ЕИС", сообщает пресс-служба Минфина.

В конце 2022 года вступили в силу поправки к 44-ФЗ, по которым правительство временно получило право регламентировать осуществление госзакупок в новых регионах.

"Законопроект направлен на урегулирование вопросов перехода в 2023 году новых субъектов РФ к применению положений 44-ФЗ, регулирующих планирование и осуществление закупок, в течение переходного периода (до 1 января 2026 года - ИФ), - говорилось в пояснительной записке к тогда еще законопроекту. - Проектируемые изменения позволят правительству РФ устанавливать при возникновении необходимости соответствующие особенности на территории определенного нового субъекта <...>, в том числе для осуществления организационной подготовки, включающей формирование контрактных служб заказчиков, обучение их работников, получение участниками контрактной системы в сфере закупок квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, прохождение регистрации в единой информационной системе в сфере закупок".

Эти поправки, подготовленные Минфином, предусматривают, что до 31 декабря 2023 года правительство сможет устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также муниципальных образований, находящихся на их территории.