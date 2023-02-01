Совфед предложит ввести мораторий на закон о госзакупках на период СВО

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата предложит правительству ввести мораторий на закон 44 ФЗ (о госзакупках) на период до завершения военной спецоперации, чтобы можно было оперативнее осваивать выделяемые средства.

"Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы, а, может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду.

По ее словам, этот закон принимался в свое время для борьбы с коррупцией и наведения порядка, однако недобросовестные лица все равно находят способы его обойти.

"Те, кто воровал, как говорится, кто нечистоплотно себя вел, кто отдавал подряды своим карманным компаниям, они и в рамках 44 закона находят пути. А добросовестные компании и подрядчики страдают", - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что парламентарии стараются до 1 декабря принимать бюджет, а выделенные деньги, если проходить все процедуры по 44 закону, можно начинать осваивать только с июня-июля.

"Ну что, опять асфальт в дождь класть, в зиму стройку вести под сильными морозами?" - сказала спикер Совета Федерации.

Она поручила вице-спикеру верхней палаты Николаю Журавлеву обратиться в правительство, с тем чтобы "на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов".

По ее словам, это конечно не отменяет контроля со стороны соответствующих структур и правоохранительных органов, чтобы "за руку хватать недобросовестных". "Но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны", - отметила она.

Такое обращение в правительство должно быть подготовлено в течение недели, подчеркнула спикер.

"Я переговорю с председателем правительства. Полагаю, будет правильным наложить мораторий, развязать руки и дать возможность эффективного, а не в спешке некачественного, освоения выделяемых денег на развитие страны и инвестиций в экономику", - сообщила Матвиенко.