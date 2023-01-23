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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

ЦБ РФ продал юани на 3,2 млрд руб. с расчетами 20 января

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк России продал валюту с расчетами 20 января в рамках механизма бюджетного правила на 3,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Всего Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае, если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета будут проводиться операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.

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