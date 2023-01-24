Банк России 23 января не совершал операций с юанями из-за праздников

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Банк России не проводил операции с иностранной валютой с расчетами 23 января, следует из материалов ЦБ.

Это обычная ситуация для дней, расчеты по которым выпадают на праздники. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции "Московской биржи" в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В Китае с 21 по 27 января отмечается Новый год (праздник весны).

Ранее ЦБ продал валюту с расчетами 20 января в рамках механизма бюджетного правила на 3,2 млрд рублей.

Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае, если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета будут проводиться операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.