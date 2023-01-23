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ADNOC продлила переговоры о покупке миноритарной доли Gunvor

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Co., ADNOC) и сырьевой трейдер Gunvor Group продлевают срок эксклюзивных переговоров, начавшихся летом прошлого года, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, ADNOC планирует приобрести миноритарную долю в Gunvor. Изначально предполагалось, что стороны смогут договориться до конца декабря.

В сентябре Bloomberg сообщал, что ADNOC изучает возможность приобретения как всей компании, так и доли в ней.

ADNOC, на долю которой приходится порядка 4% поставок нефти на мировой рынок, стремится диверсифицировать источники дохода и выстроить собственный трейдинговый бизнес.

В этом году компания планирует открыть первый офис в Швейцарии в соответствии с планом расширения трейдингового подразделения.

Gunvor тем временем стремится привлечь средства для финансирования дальнейшего развития. Компания является одним из крупнейших трейдеров нефтью и нефтепродуктами, а также важным игроком на рынке сжиженного природного газа. В первом полугодии 2022 года Gunvor получила рекордную прибыль после налогообложения - $841 млн, увеличив выручку в 1,9 раза, до $89,1 млрд.

Несмотря на рекордную прибыль, Gunvor столкнулась с финансовым давлением в связи с существенным повышением маржинальных требований для сырьевых трейдеров в условиях резкого усиления волатильности на энергетических рынках, отмечает FT.

Гендиректор Gunvor Торбьорн Торнквист, контролирующий почти 90% компании, в прошлом году заявлял, что рассматривает возможность заключения партнерств, в том числе, для вливания капитала в компанию с целью дальнейшего развития бизнеса.

ADNOC Абу-Даби Gunvor Торбьорн Торнквист
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