ADNOC рассчитывает привлечь $2 млрд в ходе IPO газового подразделения

Объем IPO Adnoc Gas может стать рекордным для биржи Абу-Даби

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) планирует разместить в ходе IPO акции своего газового подразделения - Adnoc Gas, рассчитывая привлечь от $2 млрд.

Компания намерена выставить на продажу 4% акций Adnoc Gas, говорится в ее заявлении для фондовой биржи Абу-Даби. Прием заявок на участие в IPO пройдет с 23 февраля по 3 марта, а торги бумагами Adnoc Gas должны начаться 13 марта.

Источники Bloomberg говорят, что Adnoc Gas может получить оценку в $50 млрд или более в ходе IPO.

Adnoc Gas, которая была создана в 2023 году, объединила в себе газовые операции ADNOC, в том числе, в сегменте СПГ.

После размещения акций ADNOC сохранит за собой порядка 91% компании. Ранее ADNOC передала 5% Adnoc Gas энергокомпании Taqa.

Adnoc Gas планирует в четвертом квартале 2023 года выплатить дивиденды в размере $1,625 млрд за первое полугодие, если IPO пройдет успешно. Такая же сумма будет выплачена по итогам второго полугодия этого года в апреле-июне 2024 года.

Объем IPO Adnoc Gas может стать рекордным для биржи Абу-Даби, отмечает Market Watch.