Spotify решила уволить около 6% сотрудников

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, подтвердила сообщения в СМИ о новом сокращении штата.

В сообщении компании говорится, что она планирует сократить около 6% персонала.

"Чтобы нормализовать расходы, мы приняли сложное, но необходимое решение сократить количество наших сотрудников", - написал главный исполнительный директор Spotify Дэниэл Эк в корпоративном блоге.

Последний раз Spotify уволила 38 человек в октябре. При этом летом прошлого года руководство компании говорило о намерении сократить штат на четверть. Её штат насчитывает около 9,8 тыс. сотрудников.

Котировки акций Spotify на предварительных торгах в Нью-Йорке дорожают на 4,9%. Бумаги компании рухнули примерно на 50% за последние 12 месяцев (до $18,6 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял за это время 10%.