News Corp. Руперта Мердока сократит 1250 сотрудников

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Компания медиамагната Руперта Мердока News Corp. планирует уволить 1250 человек, или 5% своего штата, на фоне сложной макроэкономической ситуации и роста процентных ставок.

"Наша компания прошла стресс-тест пандемии с рекордной прибылью, и сейчас мы развиваем ряд инициатив, включая сокращение глобального штата на 5%, для создания сильной платформы для будущего роста", - сказал главный исполнительный директор компании Роберт Томсон.

Накануне медиахолдинг, которому принадлежат издания The Wall Street Journal и New York Post, отчиталась о сокращении квартальной выручки на 7%, до $2,52 млрд. При этом подразделение Dow Jones, в которое входит WSJ, увеличило выручку на 11%.

Акции News Corp. на предварительных торгах в пятницу снижаются на 2,4%. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 13%.