Рубль на старте торгов меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань практически не меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен на фоне отсутствия значимых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,86 руб./$1 (-6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 23,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,2 коп. - до 10,13 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов не показывает яркой динамики из-за отсутствия заметных стимулов к росту или снижению. Нефтяные котировки колеблются около уровней закрытия предыдущего дня, мировые рынки капитала частично закрыты из-за праздников в Азии, а рост американских фондовых индексов не оказывает заметного влияния на поведение рубля. Вместе с тем на этой неделе ожидаются основные налоговые выплаты, что традиционно даст стимул рублю к движению.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $88,19 за баррель, что равно цене на закрытии предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,72 за баррель, что на 0,1% выше итогового значения предыдущей сессии.

Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с праздником (Новый год по лунному календарю). Работающие биржи Японии и Австралии во вторник утром показывают положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,72%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 незначительно снизился - 0,04%.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, трейдеры сосредоточились на отчетностях компаний. Кроме того, участники рынка оценивают потенциальные дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок на ближайшем заседании, при этом руководство ЦБ может начать обдумывать возможность приостановки этой весной их подъема, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых, что является максимальным уровнем с начала 1980-х годов. По итогам предыдущих четырех заседаний она повышалась на 75 б.п.

В последних заявлениях представителей ФРС звучали намеки на замедление темпов подъема ставок на первом заседании в этом году до более традиционных 25 б.п., что дает больше времени для оценки влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономику.