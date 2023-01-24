Криптовалютная биржа Gemini уволит 10% сотрудников

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американская криптовалютная биржа Gemini планирует сократить штат примерно на 10%, сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя компании.

На конец ноября 2022 года в Gemini работало около 1 тысячи человек, по данным PitchBook, то есть сокращения коснутся примерно 100 работников.

В 2022 году Gemini дважды сокращала штат: на 7% в июле и на 10% в июне.

Главные конкуренты на криптовалютном рынке также в последнее время анонсировали увольнения сотрудников. В том числе биржа Coinbase сообщила о планах снизить число работников на 20%.