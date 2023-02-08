EBay уволит 500 человек, или 4% штата

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay планирует сократить глобальный штат примерно на 4%, уволив порядка 500 человек.

"Это решение даст нам дополнительную гибкость для инвестиций и создания новых рабочих мест в сферах с большим потенциалом, включая новые технологии, ключевые рынки и потребительские инновации, а также для того, чтобы приспособиться к меняющимся макроэкономическим и технологическим реалиям", - написал в сообщении сотрудникам глава eBay Джейми Ианноне.

В последнее время крупные ИТ-компании активно сокращают штат, готовясь к ожидаемому спаду в мировой экономике. Более 95 тыс. работников технологической сферы в мире лишились своих мест с начала 2023 года, согласно данным портала Layoffs.fyi. Сведения позволяют предположить, что число сокращений в техсекторе в 2023 году значительно превысит показатель за 2022 год.

Акции eBay подорожали на 0,3% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании подскочила на 21%, до $27,1 млрд.