Минпромторг отметил масштабность производства в стране антибиотиков и онкопрепаратов

Ведомство также сообщило, что удалось стабилизовать ситуацию с ибупрофеном в свечах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU -Российские фармацевтические компании наращивают производство важнейших лекарств, в частности антибиотиков, жаропонижающих и онкопрепаратов, сообщил Минпромторг.

"За последние несколько лет российские фармпроизводители подключили все свои мощности к важнейшей задаче - обеспечению россиян самыми необходимыми лекарствами", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, антибиотики на основе амоксициллина производят и в инъекциях, и в таблетках несколько российских производителей. Например, производственная площадка группы компаний "Промомед" - "Биохимик" - планирует в 2023 году выпустить более 1,5 млн флаконов "Амклава" и свыше 80 млн таблеток "Амоксициллина".

Также сообщается, что удалось стабилизовать ситуацию с ибупрофеном в форме суппозиториев. Российская компания "Фармасинтез" произвела и уже отгрузила полугодовой запас ибупрофена для детей.

Также "Фармасинтез" отгрузил полугодовой запас гормонального препарата "Зифлукорт", который применяется при хронической надпочечниковой недостаточности, сообщили в Минпромторге. Там добавили, что предприятие "Фармасинтеза" в Тюмени активно разрабатывает и внедряет в производство новые лекарственные формы гормональных препаратов

Что касается онкопрепаратов, то российская фармкомпания "Озон" до конца января планирует ввести в гражданский оборот более 200 тысяч упаковок "Тамоксифена" в двух дозировках - это препарат для лечения рака молочной железы. Весь объем сразу будет отгружен дистрибьюторам.

Российская компания "Гротекс" (бренд "Солофарм") производит полный аналог "Гексорала" - "Гелангин Флекс", который выпускается в форме аэрозоля для местного применения и показан для лечения заболеваний полости рта и горла. За 2022 год компания произвела 2,5 млн упаковок препарата, в планах на 2023 год - 4,5 млн упаковок, отмечается в сообщении.