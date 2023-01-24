В Москве создан пятимесячный запас лекарств для льготников

В Депздраве отрицают дефицит детских антибиотиков

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Москве ведется постоянный мониторинг цен и наличия в аптеках наиболее востребованных лекарств, а для льготных категорий граждан сформирован резерв лекарств более чем на пять месяцев, сообщили в городском Департаменте здравоохранения.

Резерв лекарств, медицинских изделий и лечебного питания хранится на складах и в аптеках Центра лекарственного обеспечения.

В Депздраве отметили, что отслеживается ситуация как с препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), так и из тех, которые не входят в этот перечень.

Департаментом также проводится регулярная работа по передаче необходимых сведений для мониторинга препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП. Организован сбор необходимых данных от главных внештатных специалистов департамента по клиническим специальностям по возможности замены лекарственных препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, включая взаимозаменяемые лекарственные формы и дозировки.

Помимо этого, регулярно проводится анализ данных по количеству международных непатентованных наименований препаратов, находящихся в риске, а также анализ обеспеченности лекарственными препаратами в разрезе фармакотерапевтических групп.

В Депздраве также заявили, что информация о дефиците в столице детских антибиотиков с действующим веществом "Цефуроксим" и "Цефиксим" не соответствует действительности.

"На складе Центра лекарственного обеспечения Депздрава Москвы имеется товарный запас "Цефуроксима" в таблетках по 250 мг более чем на полгода, а также запас цефалоспориного антибиотика III поколения "Цефиксим" в гранулах для приготовления суспензии более чем на 4 месяц", - говорится в сообщении.

Эти препараты уже начали закупать для обеспечения дальнейшей потребности. Кроме того, пациенты обеспечиваются препаратами по индивидуальной закупке, лекарственный препарат отпускается только по рецепту врача. Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий.

"Также сообщаем, что на рынке представлен широкий ассортимент различных антибактериальных препаратов, а отпускаются они только по рецепту врача", - сказали в департаменте.

24 января "Ведомости" сообщили, что из аптек пропал детский антибиотик "Цефуроксим".