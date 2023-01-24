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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

ЕЭК обнулила на год пошлину на ввоз частей газовых турбин, используемых для перекачки газа

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ставку ввозной таможенной пошлины для частей газовых турбин мощностью от 5 до 50 тысяч кВт на срок до 31 марта 2024 года включительно

"К рассматриваемым частям относятся колеса корпуса, компрессора и выхлопного диффузора турбины низкого давления, передний конец вала, диск компрессора, опоры, теплообменник охлаждения продувочного воздуха, редуктор вспомогательных систем и прочие части, ввозимые из Италии, различные клапаны, ввозимые из США и Нидерландов, а также некоторые другие части, ввозимые из Германии и Великобритании", - говорится в сообщении торгового блока комиссии.

Сейчас пошлина на эту продукцию составляет 5% от таможенной стоимости.

ЕЭК уже обнуляла ставку на ввоз частей для газовых турбин с сентября 2014 года по декабрь 2021 года.

Предполагается, что очередное обнуление пошлины позволит обеспечить предприятия нефтегазовой промышленности ЕАЭС энергетическим оборудованием нового поколения, а также провести модернизацию газотранспортной системы наших стран, отметили в ЕЭК со ссылкой на министра по торговле Андрея Слепнева.

Высвобожденные средства, по его словам, пойдут на расширение реализуемых в союзе программ по локализации производства частей газовых турбин соответствующих мероприятий, с тем чтобы завершить их к 2025 году.

"Мера будет содействовать развитию производства конечной продукции на территории Евразийского экономического союза и затронет в том числе изготовление газовых турбин, устанавливаемых на газоперекачивающих агрегатах, которые используются на компрессорных станциях для транспортировки природного газа по магистральным газопроводам", - цитируют слова Слепнева в торговом блоке ЕЭК.

ЕЭК Германия США ЕАЭС Андрей Слепнев
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