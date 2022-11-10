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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

РФ внесла в ЕЭК предложение обнулить на год пошлину на ввоз частей для газовых турбин

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия предложила временно обнулить ставку ввозной таможенной пошлины на части газовых турбин, сообщила ЕЭК.

"В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации о снижении с 5% до 0% от таможенной стоимости ставки ввозной таможенной пошлины в отношении частей газовых турбин (код 8411 99 001 9 ТН ВЭД ЕАЭС) на временной основе сроком на 1 год", - говорится в сообщении комиссии.

Такая мера должна помочь "развитию производства газовых турбин и газоперекачивающих агрегатов производителями государств - членов ЕАЭС на основе новейших технологий, повышению конкурентоспособности указанной продукции на внутреннем рынке, развитию нефтегазовой отрасли промышленности и энергетики", поясняется в нем.

Мера будет временной, так как сейчас в РФ локализуют производство "рассматриваемых частей". Речь идет о частях турбин мощностью 5-50 тыс. кВт.

Соответствующее общественное обсуждение продлится до конца ноября.

Как сообщал ранее Минпромторг, уровень отечественных производителей турбин, котлов и электромашин позволяет "производить на территории страны практически всю линейку для энергетики". В частности, в ведомстве ранее ожидали, что до конца 2024 года в России должны заработать инновационные газовые турбины ГТЭ-65, ГТЭ-170 (проекты "Силовых машин") и ГТД-110М (ее производит ОДК). При этом в ведомстве отмечали, что не ожидают сдвигов сроков создания в РФ таких турбин.

Предполагается, что первые российские газовые турбины большой мощности ГТЭ-170 "Силовых машин" получат Нижнекамская ТЭЦ "Татнефти" и Каширская ГРЭС "Интер РАО". В начале июня со ссылкой на ответ основного бенефициара "Силовых машин" Алексея Мордашова премьеру РФ Михаилу Мишустину сообщалось, что первую турбину ГТЭ-170 концерн намерен поставить для "Татэнерго" осенью 2023 года. С конца 2024 - начала 2025 года компания планирует выпускать по 8 газовых турбин большой мощности ГТ-170 в год.

ЕЭК ЕАЭС
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