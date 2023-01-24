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Суверенный фонд Катара стал вторым по величине акционером Credit Suisse

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) увеличил вдвое долю в Credit Suisse и теперь является вторым по величине акционером швейцарского банка после Saudi National Bank (SNB), пишет Financial Times.

Как говорится в документах, которые QIA направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, суверенный фонд увеличил долю в Credit Suisse в конце 2022 года и в настоящее время владеет чуть менее 7% его акций.

QIA - один из самых давних инвесторов Credit Suisse. Катарский фонд приобрел крупную долю в банке в 2008 году, поддержав его в период глобального финансового кризиса.

В общей сложности ближневосточным инвесторам принадлежит порядка 20% Credit Suisse, с учетом 10%-ной доли SNB и 3%-ной доли саудовской инвесткомпании Olayan Group.

Американские инвесторы сокращают долю в Credit Suisse, отмечает FT.

Так, инвесткомпания Harris Associates, которая еще несколько месяцев назад была его крупнейшим акционером с 10%-ной долей, теперь владеет менее 5% банка.

Artisan Partners, входившая в пятерку крупнейших акционеров Credit Suisse в начале прошлого года, полностью продала акции банка за последние шесть месяцев.

В декабре Credit Suisse привлек 4 млрд швейцарских франков ($4,3 млрд) в рамках двухэтапного размещения акций.

За последние 12 месяцев капитализация Credit Suisse упала на 59%.

Credit Suisse Швейцария QIA Saudi National Bank Катар Саудовская Аравия SEC США
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