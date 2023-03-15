Руководство Credit Suisse не намерено просить помощи у государства

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Credit Suisse Group AG имеет сильный баланс, и речи о том, что банку может требоваться помощь государства, не идет, заявил председатель совета директоров кредитной организации Аксель Леманн на финансовой конференции в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, сравнивать текущие проблемы Credit Suisse с ситуацией в американском Silicon Valley Bank было бы неправильным, в том числе и потому, что банки регулируются по-разному.

"У нас высокие показатели достаточности капитала, и у нас сильный баланс", - сказал Леманн.

"Мы уже приняли лекарство", - отметил он, имея в виду объявленный в октябре прошлого года план реорганизации бизнеса.

Днем ранее главный исполнительный директор Credit Suisse Ульрих Кёрнер призвал инвесторов проявить терпение и дать руководству банка возможность реализовать рассчитанный на три года план, который должен вернуть фининститут на прибыльный уровень.

Крупнейший акционер швейцарского банка - Saudi National Bank, тем временем, исключает возможность новых инвестиций в Credit Suisse в ближайшее время.

На вопрос Bloomberg о том, готов ли банк влить новый капитал в Credit Suisse в случае, если тому потребуется дополнительная ликвидность, глава саудовского фининститута Аммар Аль Худайри заявил: "Ответ - абсолютно точно нет".

"Это объясняется многими причинами, помимо самых простых - регулятивных и законодательных", - сказал он.

Днем ранее Credit Suisse объявил, что выявил "существенные недостатки" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы, и пообещал их исправить.

Акции Credit Suisse подешевели на 10,5% на торгах в среду, до рекордно низкого уровня. За последние пять сессий их стоимость рухнула на 25%.