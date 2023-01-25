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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:23

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 25 января снижена на 9,2%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из России с 25 января 2023 года снижена до 4 тыс. 283,2 рубля за тонну с 4 тыс. 719,4 рубля, сообщает Минсельхоз.

Сокращение составило 9,2%.

Пошлина на ячмень снижена до 3 тыс. 083,7 рубля с 3 тыс. 977,6 рубля за тонну, на кукурузу - до 886,5 рубля с 1 тыс. 174,6 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $309,5 за тонну на пшеницу (неделей ранее также $309,5), $267,9 - на ячмень ($278,4), $221,9 - на кукурузу ($221,4).

Новые пошлины будут действовать по 31 января включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз РФ
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