Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 февраля повысится на 1,9%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 февраля 2023 года повысится до 4 365,3 рубля с 4 283,2 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 1,9%.

Пошлина на ячмень повысится до 3 174,3 рубля с 3 083,7 рубля, на кукурузу - до 1 186,2 рубля с 886,5 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $308,8 за тонну на пшеницу ($309,5 неделей ранее), $267,7 - на ячмень ($267,9), $226,4 - на кукурузу ($221,9).

Новые пошлины будут действовать по 7 февраля включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.