Суд ввел наблюдение в новосибирской сети быстрого питания "Дядя Дёнер"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Дядя Дёнер" (Новосибирск, региональная сеть быстрого питания), сообщается в картотеке арбитражных дел.

Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована.

В октябре 2022 года Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Дядя Дёнер" в связи с задолженностью в размере 2 млн рублей.

О вступлении в дело ходатайствовали Сбербанк и ООО "Юнилайн капитал менеджмент" (ЮЛКМ).

Ранее ЮЛКМ сообщала о намерении обратиться в суд с заявлением о признании сети банкротом в связи с наличием у ООО "Дядя Дёнер" задолженности перед ЮЛКМ и ООО "Монотон" (представители владельцев облигаций сети быстрого питания) в размере 50,7 млн рублей и 60,8 млн рублей соответственно. В марте 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски этих компаний к ООО "Дядя Дёнер" о взыскании указанной задолженности.

Сбербанк также сообщал о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ООО "Дядя Дёнер" банкротом. Ранее Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил заявление Сбербанка о взыскании заложенного имущества компании - 42 торговых павильонов, находящихся в залоге у банка.

В мае 2021 года в эфире YouTube совладелец ООО "Дядя Дёнер" Антон Лыков сообщил о наличии задолженности в размере порядка 20 млн рублей перед основным кредитором компании - Сбербанком.

Тогда же, в мае 2021 года, облигации "Дяди Дёнера" попали в сектор повышенного риска "Мосбиржи" после техдефолтов. Ситуацию с исполнением обязательств по облигациям сети быстрого питания, проблемы которой были связаны с пандемией и подорожанием курятины, усугубила налоговая проверка.

Компания 11 мая 2021 года допустила техдефолт при выплате 14-го купона по выпуску БО-П02, а днем позже техдефолт был зафиксирован по выпуску БО-П01 в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составляет 554,8 тыс. рублей, по второй - 20,5 млн рублей. Кроме того, в связи с просрочкой выплаты купонов держатели облигаций могут требовать их досрочного погашения.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Дядя Дёнер" зарегистрировано в 2009 году. Совладельцами компании являются Антон Супрун (32,33%), Александр Павлов (1%), а также Антон Лыков и Людмила Супрун (по 33,33%).