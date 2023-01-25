Вторая волна сокращений в Amazon затронула свыше 3 тыс. сотрудников в трех штатах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч сотрудников онлайн-ритейлера Amazon.com Inc в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон получили уведомления об увольнении в рамках второй волны масштабных сокращений в компании, пишет MarketWatch.

Работу потеряют 2320 работников в городах Сиэтл и Бельвью в Вашингтоне, 504 человека в четырех городах Калифорнии и еще 299 человек в штате Нью-Йорк, следует из документов Amazon направленных местным регуляторам. Для сотрудников в Вашингтоне и Калифорнии последним днем работы станет 19 марта, для работников в Нью-Йорке - 18 апреля.

В Калифорнии увольнения затронут программистов, руководителей проектов, исследователей и специалистов по подбору персонала. В других штатах конкретные позиции не указаны.

Глава Amazon Энди Джесси в начале января объявил, что интернет-ритейлер сократит более 18 тыс. рабочих мест - больше, чем ранее запланированные 10 тыс. Сокращения коснутся в общей сложности 1,2% глобального штата компании.

Акции Amazon подешевели на 1,5% на дополнительных торгах во вторник. За последние три месяца капитализация компании упала на 20%, до $995 млрд.