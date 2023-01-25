Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Вторая волна сокращений в Amazon затронула свыше 3 тыс. сотрудников в трех штатах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч сотрудников онлайн-ритейлера Amazon.com Inc в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон получили уведомления об увольнении в рамках второй волны масштабных сокращений в компании, пишет MarketWatch.

Работу потеряют 2320 работников в городах Сиэтл и Бельвью в Вашингтоне, 504 человека в четырех городах Калифорнии и еще 299 человек в штате Нью-Йорк, следует из документов Amazon направленных местным регуляторам. Для сотрудников в Вашингтоне и Калифорнии последним днем работы станет 19 марта, для работников в Нью-Йорке - 18 апреля.

В Калифорнии увольнения затронут программистов, руководителей проектов, исследователей и специалистов по подбору персонала. В других штатах конкретные позиции не указаны.

Глава Amazon Энди Джесси в начале января объявил, что интернет-ритейлер сократит более 18 тыс. рабочих мест - больше, чем ранее запланированные 10 тыс. Сокращения коснутся в общей сложности 1,2% глобального штата компании.

Акции Amazon подешевели на 1,5% на дополнительных торгах во вторник. За последние три месяца капитализация компании упала на 20%, до $995 млрд.

Amazon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РБК сообщил о решении Decathlon продать российский бизнес

Увеличение квартальной выручки Microsoft не оправдало прогнозов

Увеличение квартальной выручки Microsoft не оправдало прогнозов

"Газпромбанк" приостановит переводы в долларах

"Газпромбанк" приостановит переводы в долларах

Эксперты прогнозируют снижение цен на молоко в России на 5%

Эксперты прогнозируют снижение цен на молоко в России на 5%

Решетников предложил освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России

"Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном

"Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном

"Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля на 13%

"Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля на 13%

На Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса в Сан-Франциско на $3,16 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });