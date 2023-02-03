Amazon получил самую слабую с 2014г. квартальную чистую прибыль и рекордный годовой убыток

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc отчитался о самом низком показателе чистой прибыли в четвертом квартале с 2014 года, что привело к рекордному годовому убытку.

Акции компании подешевели на дополнительных торгах в четверг.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре рухнула до $278 млн, или 3 центов в расчете на акцию, по сравнению с рекордными $14,32 млрд, или $1,39 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Падение прибыли было связано с уменьшением стоимости акций автомобильного стартапа Rivian, в который инвестировала Amazon. Кроме того, компания отразила в отчетности большой объем расходов, связанный с недавно объявленными сокращениями.

Между тем выручка выросла на 9% и достигла $149,2 млрд против $137,41 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 17 центов на акцию при выручке в $145,71 млрд.

Операционная прибыль облачного сервиса компании Amazon Web Services (AWS) в минувшем квартале уменьшилась до $5,2 млрд с $5,3 млрд, выручка выросла на 20% - до $21,38 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали прибыль подразделения в районе $5,73 млрд, выручку - $21,85 млрд.

Продажи в Северной Америке в минувшем квартале увеличились до $93,36 млрд с $82,36 млрд годом ранее, за рубежом - сократились до $34,46 млрд против $37,27 млрд в октябре-декабре 2021 года.

По итогам всего 2022 года Amazon зафиксировала чистый убыток на уровне $2,7 млрд по сравнению с чистой прибылью на уровне $33,36 млрд годом ранее.

Компания получила годовой убыток впервые с 2014 года, при этом она не теряла более $1,4 млрд за год с момента выхода на публичный рынок в 1997 году, согласно данным FactSet.

Выручка за год увеличилась на 9%, до $513,98 млрд против $469,82 млрд годом ранее.

В первом квартале 2023 года Amazon ждет операционную прибыль в диапазоне от нуля до $4 млрд по сравнению с $3,7 млрд за аналогичный квартал годом ранее, выручка, как ожидается, увеличится на 4-8%, до $121-126 млрд.

Котировки акций Amazon на дополнительных торгах в четверг упали на 5,1% после публикации отчетности. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 34,4% (до $1,07 трлн).