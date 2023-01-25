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Дрогери-сеть "Улыбка радуги" в 2023 году планирует открыть до 100 магазинов в Москве

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сеть "Улыбка радуги", работающая в формате дрогери, в 2023 году планирует открыть от 70 до 100 магазинов в Москве, сообщила пресс-служба компании.

"Москва – один из ключевых для нас регионов развития, и мы продолжаем активное расширение сети в столице. В этом году мы ориентируемся как минимум на 70 торговых точек, но если позволит ситуация на рынке, готовы открыть 100 и более", - цитирует пресс-служба генерального директора сети Алексея Баулина.

Ритейлер планирует в текущем году открывать в столице по 8 магазинов в месяц, на что в 2023 году направит около 400 млн рублей.

По состоянию на конец декабря 2022 года в столице насчитывалось 255 точек сети, в течение прошлого года открылось 57 магазинов. Большая часть новых торговых точек начала работать в новостройках, а также в торговых центрах в западных, юго-западных и южных районах мегаполиса.

"Улыбка радуги" – федеральная сеть магазинов товаров для ухода за собой и за домом. Сеть работает в формате дрогери и является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье, а также второй по величине в России, отмечается в сообщении.

Юрлицом сети является ООО "Дрогери Ритейл". Эта компания, согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована в г.Тихвине Ленинградской области и на 98% принадлежит петербургскому АО "Торговый дом "ЭРА", на 2% – ООО "Логистические технологии". "Торговый дом "ЭРА", в свою очередь, на 100% принадлежит кипрской Ulybka Investments LTD.

Улыбка радуги Москва
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