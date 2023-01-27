Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

"Магнит" в 2023 г. откроет 160 магазинов в СЗФО, из них 110 в Петербурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" планирует в 2023 году открыть около 160 магазинов на Северо-Западе, сообщила директор Северо-Западного округа розничной сети "Магнит" Ольга Колганова на круглом столе "Ритейл 2023: эпоха перемен" в пятницу.

"В 2023 году ещё 160 торговых точек хотим открыть всех практически форматов, из них 110 точек - в Санкт-Петербурге", - сказала она.

ЭкономикаВыходец из X5 Вальков назначен коммерческим директором "Ленты"Читать подробнее

Инвестиции в открытие новых точек сети не уточняются.

По словам Колгановой, мощностей действующего распределительного центра компании в Колпино (Петербург) достаточно для обеспечения потребности сети с учетом готовящихся к открытию магазинов.

"Такие перспективы рассматриваются, но острой необходимости в строительстве нового распределительного центра сейчас у нас нет", - добавила она.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании был 26 731 магазинов, в том числе 16 748 магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".

Магнит СЗФО Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ прогнозируют, что прибыль банков РФ в 2023 г. может превысить 1 трлн руб.

В ЦБ прогнозируют, что прибыль банков РФ в 2023 г. может превысить 1 трлн руб.

Средства физлиц в российских банках в декабре выросли на рекордные 7,6%

Банки РФ по итогам 2022 года получили прибыль в 203 млрд рублей

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });