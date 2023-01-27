"Магнит" в 2023 г. откроет 160 магазинов в СЗФО, из них 110 в Петербурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" планирует в 2023 году открыть около 160 магазинов на Северо-Западе, сообщила директор Северо-Западного округа розничной сети "Магнит" Ольга Колганова на круглом столе "Ритейл 2023: эпоха перемен" в пятницу.

"В 2023 году ещё 160 торговых точек хотим открыть всех практически форматов, из них 110 точек - в Санкт-Петербурге", - сказала она.

Инвестиции в открытие новых точек сети не уточняются.

По словам Колгановой, мощностей действующего распределительного центра компании в Колпино (Петербург) достаточно для обеспечения потребности сети с учетом готовящихся к открытию магазинов.

"Такие перспективы рассматриваются, но острой необходимости в строительстве нового распределительного центра сейчас у нас нет", - добавила она.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании был 26 731 магазинов, в том числе 16 748 магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".