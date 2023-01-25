"ЛУКОЙЛ" связывает с конкурентной борьбой в РФ "тиражирование" темы поставок с НПЗ в Бургасе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию на Украину с завода в Бургасе (Болгария) или через какие-либо иные каналы, сообщения об этом связаны с конкуренцией на отечественном рынке, говорится в заявлении компании.

"Указанные в публикациях (СМИ - ИФ) предположения также опровергнуты представителем посольства РФ в Республике Болгария", - подчеркивает НК.

"Очевидно, что все заявления о якобы осуществленных поставках происходят в условиях внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде из которых ожидаются выборы", - полагает компания. "ЛУКОЙЛ" также сообщает, что бренд упоминается в рамках антироссийской кампании.

"Эта заведомо ложная, бездоказательная и провокационная информация вброшена оппонентами нашей страны в европейских государствах для решения своих сугубо внутриполитических споров. Она была неоднократно опровергнута "ЛУКОЙЛом". Ее появление и искусственное тиражирование в публичном пространстве России связано, на наш взгляд, с нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке",- говорится в заявлении.

"Подобное некорректное поведение отдельных участников рынка противоречит не только принципам здоровой конкуренции, но и серьезно мешает нормальной работе ТЭК России и компании "ЛУКОЙЛ" в условиях острой геополитической обстановки, поощряет инициаторов антироссийских провокаций. Компания оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации", - сообщил "ЛУКОЙЛ".