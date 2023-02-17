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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Болгария оштрафовала "ЛУКОЙЛ" на 34,6 млн евро за ценовое давление

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по защите конкуренции Болгарии оштрафовала общество "ЛУКОЙЛ-Болгария" на 67,8 млн левов (34,6 млн евро - ИФ) за нарушение закона о защите конкуренции - злоупотребление доминирующим положением путем оказания ценового давления в оптовой торговле моторными топливами на территории страны.

"ЛУКОЙЛ-Болгария" контролирует более половины розничного топливного рынка Болгарии и является лидером оптовой торговли ГСМ, обладает логистической, складской и транспортной инфраструктурой, работающей по всей цепочке от производства топлива на НПЗ в Бургасе до его продаже конечным потребителям.

Как следует из документов регулятора, Комиссия провела расследование по запросу "ОМВ Болгария" и "Инса Ойл" и установила, что "ЛУКОЙЛ-Болгария" реализовал комплексную стратегию по ограничению конкуренции в сфере оптовой торговли топливом в стране.

Меняя ценовую политику в течение 2021 года, компания отменила количественные скидки, предоставляемые ею при оптовой реализации моторных топлив в режиме отсрочки уплаты акциза, а трейдеры, приобретающие топливо с уплатой акциза на базах общества, получили дополнительную скидку, выяснила КЗК. В результате конкуренты компании лишились возможности эффективно работать в созданных ценовых условиях, а это приводило к оттоку клиентов, финансовым убыткам и уходу с рынка. Кроме того, это также приводит к снижению стимулов для потенциальных новых трейдеров и инвесторов заходить в топливный сегмент, что в конечном итоге наносит ущерб конечным потребителям, отмечается в решении.

Учитывая взаимосвязь оптового и розничного рынков автомобильных топлив, рост оптовых цен из-за ослабления конкурентного давления из-за политики "ЛУКОЙЛ-Болгария" непосредственно отразится на ценах розничного сегмента, что "имеет огромное социально-экономическое значение", подчеркивает регулятор.

В результате активных действий КЗК в ходе расследования дела "ЛУКОЙЛ-Болгария" скорректировало свою политику, отметил регулятор.

Решение комиссии может быть обжаловано в течение 14 дней.

"ЛУКОЙЛ" начал работать в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью из более 500 АЗС.

Болгария ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛ-Болгария Бургас ОМВ Болгария Инса Ойл
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