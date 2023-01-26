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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Новым гендиректором HeadHunter (HH) с 1 марта станет Дмитрий Сергиенков, который с 2021 года занимает пост заместителя гендиректора рекрутингового сервиса, сообщила компания.

Михаил Жуков, возглавлявший HH с 2008 года, станет президентом компании (ранее такой должности не было) и останется в совете директоров HH.

Сергиенков пришел в HH летом 2017 года на пост директора по стратегии и инвестициям. До этого работал в JP Morgan Chase вице-президентом инвестбанковского департамента.

Жуков в должности президента HH сконцентрируется на поддержании и развитии отношений с ключевыми акционерами и госорганами, а также на управлении рисками (включая информационную безопасность). В совете директоров он продолжит участвовать в формировании стратегии, мониторинге ее исполнения, стратегическом управлении.

HeadHunter на 22,68% принадлежит Kismet Capital Group Ивана Таврина (вошла в капитал рекрутингового сервиса 10 января), у Elbrus Capital - 9,3%, у Goldman Sachs - 5,9%; free float - 61,9%.

Клиентами рекрутингового сервиса являются более 515 тыс. компаний. База резюме составляет 60 млн. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает второе место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

HeadHunter Дмитрий Сергиенков Михаил Жуков
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