FT сообщила о продаже долей Goldman в HeadHunter и Cian бывшим топ-менеджерам банка

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group передал ряд активов в России бывшим топ-менеджерам российского бизнеса, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их данным, доли Goldman в HeadHunter и Cian были проданы Максиму Климову и Антону Шрейдеру. Ранее они работали управляющими директорами банка в России, однако покинули компанию в июле прошлого года.

Условия сделки не разглашаются, однако источник FT сообщил, что активы были проданы с дисконтом. Передача активов была согласована еще в 2022 году.

Cian, владеющая онлайн-сервисом по размещению объявлений в сфере недвижимости "Циан", в третьем квартале 2022 года получила чистую прибыль в размере 380 млн рублей против убытка в 299 млн рублей за аналогичный период годом ранее.

Рекрутинговый сервис HeadHunter, которым активно пользуются около 28,5 млн клиентов, в октябре-декабре получил прибыль на уровне 1,4 млрд рублей, показатель сократился на 20% в годовом выражении.

Шрейдер, а также представители HeadHunter и Cian не ответили на запросы FT, Климов отклонил просьбу о комментарии.

Goldman Sachs объявил о сворачивании своего бизнеса в России "в соответствии с регуляторными и лицензионными требованиями" в марте 2022 года, первым из ведущих банков Уолл-стрит озвучив планы по прекращению своей операционной деятельности в России.

Кредитный портфель Goldman в России на конец третьего квартала 2022 года сократился до $205 млн с $650 млн на конец 2021 года.