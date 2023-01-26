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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

ЦБ РФ 25 января не проводил расчеты по операциям с юанями из-за праздников в Китае

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Банк России 25 января не проводил расчеты с иностранной валютой, следует из материалов ЦБ.

Это обычная ситуация для дней, расчеты по которым выпадают на праздники. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В Китае с 21 по 27 января отмечается Новый год (праздник весны).

Поскольку в Китае текущая неделя выходная, все расчеты по сделкам, совершенным с 20 по 27 января, будут осуществлены 30 января, отражены в статистике на следующий рабочий день - 31 января, пояснил ранее ЦБ.

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Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае, если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета будут проводиться операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.

ЦБ РФ юань
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